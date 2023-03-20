افتتاح معرض منتجات المدارس الفنية ببيلا فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ومحمد السبكي، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، اليوم الإثتين، معرض منتجات مدارس التعليم الفنى على مستوى مدارس التعليم الفني بإدارة بيلا، بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية بنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شهد وقائع الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية ببيلا والمعلمين المشرفين على المعرض، ويشارك في المعرض 4 مدارس علي مستوى إدارة بيلا التعليمية «مدرسة بيلا الثانوية الصناعية بنات - مدرسة بيلا الثانوية الصناعية بنين - مدرسة بيلا الثانوية الفندقية - مدرسة بيلا الثانوية الزراعية»، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة من مشغولات يدوية وأعمال الخرز والتطريز والإبرة والمفروشات ولوحات فنية ومنتجات زراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات و الخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

وأوضح عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، أن 4 مدارس للتعليم الفني ببيلا شاركت بمنتجاتها المتمثلة في كافة المواد المتنوعة والغذائية وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق، مشاركة من التعليم في التخفيف عن كاهل المواطنين والتصدي لغلاء الاسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية استعداداً لاستقبال الشهر المعظم، مؤكداً على الالتزام بجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، في إطار توجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



افتتاح معرض منتجات المدارس الفنية ببيلا



تعدد محتويات معرض التعليم الفني ببيلا