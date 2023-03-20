اعرف طرق الوقاية من الحرائق لمنع اشتعال النيران بالعقارات بعد حريق العباسية

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة الحماية المدنية ، مجموعة من النصائح للوقاية من الحرائق بعد اندلاع النيران في محل بمنطقة العباسية وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

2- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

4- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

5- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

6- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

7- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

8- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

9- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

10- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وكان حريق نشب داخل محل أسفل عقار سكنى بمنطقة العباسية نطاق دائرة قسم الوايلى وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت عملية الإخماد .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة العباسية نطاق قسم شرطة الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه بالكامل.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت وجود عاطلين أمام المحل وإضرامهم النيران فيه، وتم القبض عليهم.