استمرار حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالعمرانية 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم ب قتل شاب خلال مشاجرة بالعمرانية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل شاب في العمرانية خلال مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

اعترف المتهم بقتل شاب في العمرانية عقب القبض عليه، بارتكابه الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، أدت إلى تشاجرهما، وأشار أنه أشهر سلاحا أبيض، واعتدى عليه، مما أسفر عن مقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ومقتل شخص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.