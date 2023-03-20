اختيار أحمد الزينى رئيسًا لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية

كتب إسلام سعيد

شكّلت الجمعية العمومية لشُعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تبدأ من مارس الجاري ولمدة 4 سنوات قادمة طبقًا للائحة الشُعبة التجارية.

وتم اختيار أحمد الزيني للمرة الرابعة على التوالي رئيسًا لمجلس إدارة الشُعبة، واستمر حمدي رضيوي في منصبه كنائب أول للشُعبة لاستكمال دوره في الدورة السابقة، بينما تغير منصب النائب الثاني ليتقلده عادل جابر، وكذلك السكرتير العام للشُعبة ليتقلده أشرف محمد .

واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشُعبة بالتزكية، واختار مجلس إدارة الشُعبة هيئة مكتبه أيضًا بالتزكية.

وقال أحمد الزيني عقب الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة إنه سيتم الترتيب لعقد اجتماع موسع لبحث خطة الشُعبة في دورتها الجديدة، وسيتم تشكيل مجموع لجان من مجلس إدارة الشُعبة لمناقشة كافة الملفات التي تهم هذا القطاع، من بينها لجان تتعلق بـ" الضرائب - متابعة الأسعار - التواصل مع منتسبي الشُعبة لبحث كافة الموضوعات والمقترحات لتطوير وتنمية هذا القطاع "