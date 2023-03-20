اليوم السابع
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اجتماع طارئ لمجلس الأمة الكويتى اليوم برئاسة مرزوق الغانم

الإثنين، 20 مارس 2023 11:02 ص
اجتماع طارئ لمجلس الأمة الكويتى اليوم برئاسة مرزوق الغانم مرزوق الغانم
إيمان حنا

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يعقد مجلس الأمة الكويتى اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الإثنين.وفق صحيفة "القبس".

يأتي ذلك، بعد قرار عودة مجلس أمة 2020 لاستكمال مدته الدستورية عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022 بسبب عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة.

وقد قضى قرار المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022، عودة مجلس الأمة الكويتى السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية له وهى 21 شهرا، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

وأفادت المحكمة الدستورية - فى حيثيات قرارها - ببطلان انتخابات مجلس الأمة (2022) نتيجة لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، كما قررت المحكمة فى منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التى أجريت فى سبتمبر الماضي.

كانت تمت الدعوة لانتخابات مجلس الأمة "الفصل التشريعى 17" بعد صدور مرسوم أميرى بالدعوة إلى الانتخابات فى 29 من شهر سبتمبر الماضى 2022 وتكليف مجلس الوزراء الكويتى بوضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لانعقاد الانتخابات القادمة.

يتكون مجلس الأمة الكويتى من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا لقانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتى أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.


مجلس الأمة الكويت

اخبار الكويت

الكويت

عودة مجلس الأمة 2020



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