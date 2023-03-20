اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اتحاد الغرف التجارية: كل معرض من معارض أهلا رمضان يبيع يوميا بـ 2 مليون جنيه

الإثنين، 20 مارس 2023 08:13 م
اتحاد الغرف التجارية: كل معرض من معارض أهلا رمضان يبيع يوميا بـ 2 مليون جنيه رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع استمرار جهود الدولة فى توفير مختلف السلع، تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وجهات الدولة المعنية، لإتاحة الموارد المالية المطلوبة لاستيراد المواد والسلع الأساسية، هذا إلى جانب التوسع فى إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع سواء الثابتة منها، والمتحركة على مستوى مناطق الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى القرار الصادر مؤخراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته، تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، موضحاً أن هذه اللجنة تتولى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، هذا إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.

وقال عادل ناصر، إن معارض "أهلا رمضان" التى تم إقامتها على مستوى الجمهورية، تسهم فى توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار وكميات مناسبة، قائلاً:"كل معرض يبيع يومياً بـ 2 مليون جنيه"، مؤكداً استمرار التنسيق المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لتوفير السلع المختلفة باسعار مناسبة فى ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية


اهلا رمضان

مجلس الوزراء

شهر رمضان

توافر السلع

مصطفى مدبولي



الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان لمحاربة الغلاء بقرية الجبيل بطور سيناء

الإثنين، 20 مارس 2023 06:31 م

افتتاح منفذ "أهلاً رمضان" بمدينة السباعية فى أسوان لتوفير السلع الغذائية

الإثنين، 20 مارس 2023 02:13 م

حملات رقابية على معارض "أهلا رمضان" بالشرقية للتأكد من توافر وجودة السلع

الإثنين، 20 مارس 2023 01:00 م

رئيس مدينة أشمون يتفقد منفذ "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

الإثنين، 20 مارس 2023 12:38 م

مستمر طوال الشهر الكريم.. أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى فيصل

الإثنين، 20 مارس 2023 05:00 ص

قادرون باختلاف.. نورا مأمون من ذوى الهمم تؤسس مشروع إكسسوارات وتسوقها عبر مواقع التواصل.. تؤكد: تكريم الرئيس السيسي أسعد أيام حياتى وفى عهده أصبحنا فئة قادرة وليست مهمشة.. وعرض منتجاتها فى معرض أهلا رمضان.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة