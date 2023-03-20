إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 18 عاملا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا، وتحديدا بالوصلة التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش، أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8146 ن د ج، ربع نقل، بالوصلة التي تربط الطريقين الصحراوي الشرقي القديم بالجيش، في جنوب كمين الصفا بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب إنفجار الإطار الخلفي الإيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 18 عامل، وجميعهم يقيمون في قريتي الحوارتة ونزلة عبيد التابعتين للوحدة المحلية بنزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.