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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص فى أكتوبر

الإثنين، 20 مارس 2023 01:28 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص فى أكتوبر حادث انقلاب ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 14 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 14 شخصا ونقلوا جميعًا إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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