إصابة عاملين بطلق نارى فى مشاجرة مع عاطل بإحدى قرى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب عاملين بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بطلق ناري، نتيجة مشاجرة مع عاطل أطلق خلالها النار عليهما من فرد خرطوش، تم نقلهم إلى مستشفي أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة مع مسجل خطر، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابة شخصين بطلق خرطوش الأول 29 عاما، والثانى 26 عاما، وتبين إطلاق عاطل النار عليهما إثر مغازلة أحد المصابين شقيقة المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.