إصابة شخصين إثر حريق مخزن فى الحوامدية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الحوامدية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخصان وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

كما سيطرت الحماية المدنية على حريق نشب داخل فيلا فى مدينة الشيخ زايد دون وقوع إصابات.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.