إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة تتغذى على مخلفات الطيور بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة تابعة لهيئة الأوقاف بناحية أبو حماد والمقامة على مساحة 85 فدانا تقريباً لوجود آثار طيور وبقايا مخلفات تعلو سطح المياه، بالإضافة إلى تغيير فى لون المياه يسبب تلوثاً بهذه المزارع وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطنى للاستزراع السمكى بالمحافظة أنه تم إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة والتعامل بكل حزم وقوة مع كافة المزارع السمكية المخالفة وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة هذا النشاط المخالف مرة أخرى.

وأشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتشكيل لجنة للانتقال على الطبيعة لعمل المعاينة اللازمة لـ 35 مزرعة سمكية بناحية أبو حماد للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والوقوف على مراعاتها بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية حيث تبين وجود بقايا مخلفات وتغيير فى لون المياه مما يؤدى إلى تلوث هذه المزارع وإضرارها بصحة المواطنين.

وأضافت مديرة إدارة الثروة السمكية أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية " الصحة - الطب البيطرى - شئون البيئة بالمحافظة - جهاز شئون البيئة "، تبين أن عينة المياه غير مطابقة للمواصفات ووجود نفوق للأسماك ببعض الأحواض نتيجة للتغذية على مخلفات الدواجن والحيوانات بالإضافة إلى عدم وجود المسافة الكافية بين كل مزرعة وأخرى وأن المزارع غالبيتها مزروع بأسماك القراميط والمياه الموجودة ينبعث منها روائح كريهة وبها عكارة ولونها داكن وأن الأحواض المستخدمة بحالة سيئة مما تمثل خطرا داهماً على صحة المواطنين.

وأوضحت مديرة إدارة الثروة السمكية أن إزالة المزارع السمكية المخالفة جاءت تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 14530 لسنة 2022 م يزال بالطريق الإدارى للمزارع السمكية ملك هيئة الأوقاف المصرية بالشرقية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.