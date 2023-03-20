إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

أحالت ا لنيابة العامة بالجيزة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، فى وقت سابق، حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها (22 جهاز "سويتش" – 3 أجهزة "راوتر").

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.