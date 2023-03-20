أورجانون مصر"توقع خطاب نوايا مع "ممكن" لتعزيز المرأة في جميع المجالات

وقعت اليوم شركة "أورجانون مصر"، وهى الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمتخصصة في تحسين صحة المرأة، خطاب نوايا مع منصة "ممكن" - المتخصصة في تمكين السيدات فوق عمر الـ 30 سنة، وذلك لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس، وذلك في إطار توصيات البنك الدولي الأخيرة بزيادة الاستثمار في دعم صحة وتعليم وعمل المرأة.

وقع الخطاب كل من الدكتور طارق أبو العنين، مدير شركة "أورجانون مصر"، وعبير الليثي، المؤسس المشارك بشركة "ممكن" ، تلا توقيع خطاب النوايا حلقة نقاشية بعنوان "الاستثمار في المرأة"، تم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف ينعكس ذلك على تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة نادية جمال الدين المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة" راحة بالي"، وياسمين مدحت، مؤسسة بازارنا،وبسمة عثمان، شريك اداري لمشروع خان.

كما شهدت الجلسة استعراض تجارب لرائدات أعمال ناجحات في عدة مجالات، وإلقاء الضوء على قصص نجاحهن كتجارب ملهمة لباقي السيدات، ودافع لزيادة المشروعات الخاصة بالنساء، حيث لم تشهد تلك المشروعات أي استثمارات موجهة لها، على الرغم من النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فوفقاً لدراسة أجريت عام 2020، فإن 1% فقط من الاستثمارات يتم ضخها في الأبحاث والابتكارات المتعلقة بصحة المرأة على مستوى العالم.

من جانبه قال طارق أبو العنين مدير شركة أورجانون مصر، إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للشراكات التي تسعى أورجانون مصر لعقدها مع شركاء متنوعين، ممن لهم نشاط بارز في مجال تمكين المرأة، ولديهم رؤية تتشابه مع رؤيتنا في هذا المجال، لأننا مؤمنين أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية أمام كل النساء هي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وبالتالي لابد أن تقوم المؤسسات العامة والخاصة بدمج جهودها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، وتوفير ما يحتجن إليه من خدمات وأنشطة في كافة المجالات وفي كل مكان.

وأضاف الدكتور طارق أبو العينين، نحتفل اليوم بواحدة من أهم المناسبات التي تقوم عليها فلسفة شركتنا لتحسين صحة المرأة طوال حياتها ودعم الاستثمارات في هذا المجال اليوم العالمي للمرأة..

وقال، إنه على مدى السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية ووزارة الصحة بشكل كبير ومتواصل لتحسين صحة المرأة وخفض معدل وفيات الأمهات من 118 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2010 إلى 37 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2017، هذا بالإضافة إلى تعزيز الوصول لخدمات تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل بين المتزوجات من 47% في 2008 إلى 59% في 2014، مع توسيع نطاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق الريفية، بالإضافة لإطلاق مجموعة من المبادرات لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة توافر خدمات الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل.

وأوضح، إنه على الرغم من كل المجهود والنتائج اللي تحققت على مدار السنين الماضية إلا إننا مازلنا نواجه تحديات كبيره موجودة بالفعل، لأن الاستثمارات مازالت غير كافية في مجال صحة المرأة في مناطق كثيرة في العالم، ولا تزال هناك فجوة واضحة في المساواة في الاستثمارات في العديد من المجالات التي تشارك فيها المرأة، وحسب منظمة الصحة العالمية في دراسة أجريت عام 2020، فان النساء والفتيات يواجهن تحديات صحية كبيرة مثل وفيات الأمهات ومشاكل الصحة الإنجابية، ومع ذلك 1% فقط من أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بتكون خاصة بصحة النساء.

وأضاف، باعتبارنا شركة تهدف إلى النهوض بصحة المرأة وخلق عالم أفضل وأكثر صحة لكل امرأة، فإحنا حريصين جدًا على التعاون مع شركائنا اللذين يشاركونا رؤيتنا ومفاهيمنا، لأننا نؤمن بأن صحة المرأة ليست مسألة يمكن التعامل معها بجهود فردية، لكن تحتاج إلى مشاركة من الجهات الحكومية والخاصة لنتمكن من الوصول لحلول جذرية وواضحة، وهذا سبب مشاركتنا لمنصة ممكن وتوقيع خطاب النوايا اليوم، خصوصًا مع تركيز المنصة على تمكين النساء فوق سن الثلاثين ودعمهم للدخول أو العودة إلى سوق العمل من خلال مساعدتهم على اكتشاف شغفهم وبدء حياتهم المهنية، وهذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر، وبعد توقيع خطاب النوايا تم حضور حلقة نقاشية بعنوان "الاستثمار في المرأة"، وتم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف يساهم هذا في تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

وقال، إن الاستثمار في صحة المرأة ليس رفاهية، بالعكس هو مسألة عدالة اجتماعية وضرورة اقتصادية ملحة، لأن المزيد من الاستثمار في مجال صحة المرأة هيأدي لزيادة مشاركتها في العملية الاقتصادية لتكون مساوية لمشاركة الرجل، وهذا يعنى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11%.

وأشارت عبير الليثي، الشريك المؤسس في "ممكن" إلى إنه "نحن سعداء بالتعاون مع أورجانون في مصر، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل، مضيفة، إننا نؤمن بأهمية دعم وتمكين المرأة فلا ينبغي لها أبدًا أن تضع حواجز أمام تطورها المهني أو تدع أي شيء يقف في طريق أحلامها؛ فعليهاأن تدرك أنه لم يفت الأوان بعد لتحقيق أحلامها طالما أنها تتلقى التدريب المناسب والدعم المطلوب".

تعمل أورجانون على وضع صحة المرأة على قائمة الأولويات العامة من خلال مبادرتها المتعلقة بالمرأة بمافي ذلك مبادرة يوم المرأة العالمي، وهي المبادرة التي أطلقتها الشركة العام الماضي لتصبح هذا العام حدثًا سنويًا تقوم أورجانون خلاله بمنح جميع الموظفين لدي الشركة في مختلف أنحاء العالم أجازة يوم 8 مارس، حيث حرصت من خلال هذه المبادرة على ضمان حصول السيدات على الوقت الكافي للعناية بصحتهن، سواء كان ذلك من خلال حجز موعد مع الطبيب أو غير ذلك.

عن شركة أورجانون..

شركة أورجانون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN) هي شركة رعاية صحية عالمية متفرعة عن شركة "ميرك"، تُعرف باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، وتركز الشركة على تحسين صحة المرأة طوال حياتها، وفي سبيل تعزيز صحة المرأة، تمتلك الشركة حافظة من أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجموعة من المجالات العلاجية، وتنتج منتجات "أورجانون"، التي تقودها حافظة الصحة الإنجابية إلى أعمالها التجارية في مجال البدائل الحيوية وامتياز مستقر للأدوية الراسخة، تدفقات نقدية قوية من شأنها أن تدعم الاستثمارات في فرص النمو المستقبلية في صحة المرأة، بما في ذلك تطوير الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى "أورجانون" إلى الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين في مجال الأدوية الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها، وحضورها في الأسواق الدولية سريعة النمو.

تتمتع "أورجانون" ببصمة عالمية مع نطاق كبير وامتداد جغرافي وقدرات تجارية عالمية المستوى ونحو 9 آلاف موظف يعملون من خلال مقر الشركة الذي يقع في جيرسي سيتي.