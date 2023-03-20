أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تحمل عصا خشبية، وتطارد أحد الأشخاص، في محاولة للاعتداء عليه، وتوجيه السباب والشتائم له.