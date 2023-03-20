اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد

الإثنين، 20 مارس 2023 10:08 ص
أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد حملات أمنية _أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تحمل عصا خشبية، وتطارد أحد الأشخاص، في محاولة للاعتداء عليه، وتوجيه السباب والشتائم له.
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة دارت أحداثها داخل كمباوند سكني بمدينة الشيخ زايد، وبدأت برسائل صوتية تم تبادلها عبر جروب سكان الكمباوند،  لخلاف على نظافة حمام السباحة، بين الشخص الذي كان يتعرض لاعتداء في الفيديو، وبين السيدة، وعندما توجه إلى مسكن السيدة للقاء زوجها، ومعاتبته، فوجئ بالسيدة تحاول الاعتداء عليه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وانتهى الأمر بينهما بالتصالح في المحضر.

خلافات الجيرة

فيديو الاعتداء

الشيخ زايد

امن الجيزة



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