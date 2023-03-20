أسوشيتدبرس: أغلب أنصار ترامب يلتزمون الصمت إزاء دعوته للاحتجاج

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه على الرغم من حديث الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عن احتمالات اعتقاله ودعوته لأنصاره للاحتجاج، إلا أن رد الفعل كان أغلبه صامتا من أنصاره، حتى أن بعض أشد الموالين له يرفضون الفكرة باعتبارها تضييعا للوقت أو مصيدة لإنفاذ القانون.

ويثير هذا التناقض تساؤلات حول ما إذا كان ترامب، ورغم أنه المنافس البارز فى سباق الرئاسة لعام 2024، لا يزال لديه القوة لحشد أنصاره من اليمين المتطرف بنفس الطريقة التى فعلها قبل أكثر من عامين قبل أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021. كما أنه يشير أيضا إلى أن المئات من الاعتقالات التى أعقبت أحداث الكابيتول، ناهيك عن الإدانات وأحكام السجن الطويلة، ربما تعيق الرغبة أمام تكرار أحداث الاضطراب الجماعى.

ورغم ذلك، فإن سلطات إنفاذ القانون فى نيويورك لا تزال تراقب بشدة الأحاديث الإلكترونية التى تحذر من الاحتجاجات والعنف لو تم اعتقال ترامب، بتهديدات متفاوتة فى مصداقيتها ودقتها، بحسب ما قال أربعة مسئولون لوكالة أسوشيتدبرس.

وقال المسئولون إن الرسائل التى نشرت بشكل أساسى على الإنترنت، وفى مجموعات الدردشة، تضمنت دعوات للمتظاهرين المسلحين لمنع الضباط ومحاولة وقف أى اعتقال محتمل.

وأعلن نادى شباب الجمهوريين فى نيويورك عن خطط للاحتجاج فى موقع لم يتم الكشف عنها فى مانهاتن يوم الاثنين، وظهرت منشورات معزولة على منصات التواصل الهامشية من مؤيدين يطاليون بمواجهة مسلحة مع السلطات فى مارالاجو بفلوريدا، مقر إقامة ترامب.

لكن بعد مرور يومين على مزاعم ترامب على منصته تروث سوشيال بأنه يتوقع اعتقاله يوم الثلاثاء، وحث أتباعه على الاحتجاج، فإنه لا توجد مؤشرات كثيرة على أن ندائه قد ألهم أنصاره للتنظيم والاحتشاد حوله فى حدث أشبه بتجمع 6 يناير. فى الحقيقة أن أحد المنظمين البارزين للمسيرات التى سبقت أحداث شغب الكابيتول كتب على تويتر يقول إنه يتوى البقاء على الهامش.