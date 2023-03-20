نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات "V" اليونانية
الزراعة: الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ60 مليون دولار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023.
البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًا
تنفيذ 1.621 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. إنفوجراف
أمريكا ترحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ لتخفيف التوترات الفلسطينية الإسرائيلية
رحبت الولايات المتحدة، بنتائج الاجتماع الخماسى الذى عقد أمس بمدينة شرم الشيخ بين مسؤولين أمنيين وسياسين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين، لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
آخر ساعات الشتاء.. فصل الربيع يبدأ رسميا مساء اليوم وطوله 92 يوما و17 ساعة
تقلبات جوية حادة وسريعة.. تفاصيل سمات طقس الربيع والظواهر الجوية المتوقعة
السديس يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المسجدين لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان.
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