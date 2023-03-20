نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات "V" اليونانية شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة. الزراعة: الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ60 مليون دولار أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023.

البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًا

أعلن البنك المركزى المصرى ، اليوم الإثنين، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

تنفيذ 1.621 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية ل وزارة الصحة والسكان جهود الوزارة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، حيث تم الانتهاء من إجراء مليون و621 ألفا و321 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. أمريكا ترحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ لتخفيف التوترات الفلسطينية الإسرائيلية رحبت الولايات المتحدة، بنتائج الاجتماع الخماسى الذى عقد أمس بمدينة شرم الشيخ بين مسؤولين أمنيين وسياسين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين، لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.

آخر ساعات الشتاء.. فصل الربيع يبدأ رسميا مساء اليوم وطوله 92 يوما و17 ساعة

ساعات قليلة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

تقلبات جوية حادة وسريعة.. تفاصيل سمات طقس الربيع والظواهر الجوية المتوقعة

ساعات قليلة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

السديس يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان