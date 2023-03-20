أخبار البورصة اليوم الإثنين 20-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 20-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ودلتا للطباعة والتغليف، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمصرية للدواجن.

البورصة تربح 16.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.05%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 104.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.9 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 6149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3330 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 1.4 مليون سهم، 400 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 16.5 ألف سهم، 87.4 ألف سهم، 246.5 ألف سهم، 475.6 ألف سهم، 653.1 ألف سهم، 93 سهم، 23 ألف سهم، 400 ألف سهم، 7372 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 237.6 ألف سهم، 230 ألف سهم، 800 ألف سهم، 114.1 ألف سهم، على التوالي.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية قدرها 13.12% من رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بالمعادل لما قيمته 66.4 مليون دولار لترتفع حصة مساهمة الشركة القابضة لتصل إلى 84.79%، وتم تنفيذ صفقة الشراء وفقًا للقواعد المعمول بها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ببورصة الكويت.

وتمتلك شركة بوابة الكويت القابضة، حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82%، مما يرفع نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة من 61.57% لتصل إلى 69.42%.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة تقدمت لشراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%، بسعر 34 جنيهًا للسهم.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، ومانجو للاستثمارات القابضة، وكويزر للاستثمار القابضة، وتريليون وورلد للاستشارات المالية، وأكويكورب للاستشارات المالية عن الوراق المالية، وصندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري (ليست عضوة بالبورصة المصرية) لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.