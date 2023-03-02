9 مارس انطلاق امتحانات شهر فبراير للصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى

كتب لؤى على

تنطلق يوم الخميس المقبل 9 مارس الامتحانات الشهرية للصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى، وسيكون درجة الاختبار 15 درجة، وستكون كالتالى..

- تجرى الاختبارات دون تعطيل الدراسة؛ فيما تم الانتهاء من تدريسه للتلاميذ خلال شهر فبراير 2023 فقط.

- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة ويراجعها مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كل من شيخ المعهد والموجه الفنى المتابع من قبل الادارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

- يراعى أن تكون الأسئلة متنوعة صل - أكمل - تخير- ضع علامة ( صح) أو علامة ( خطأ) ومتدرجة.

- يكون اختبار المادة والإجابة عنه فى ورقة واحدة وتكون الإجابة فى نفس الورقة وفقا للضوابط المرسلة سابقا من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

- درجة اختبار كل مادة (15) درجة.

- باقى المقررات الدراسية (التى لا تضاف للمجموع) تجرى تقييمها داخل الفصل.