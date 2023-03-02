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440 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات مهمة بهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

الخميس، 02 مارس 2023 07:30 ص
440 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات مهمة بهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء - أرشيفية
كتبت نورا فخري

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تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. 
 
كما تستهدف الحكومة الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، ومبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.

وفى هذا الصدد نستعرض أهم مشروعات هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والذى وجهت له استثمارات قدرها 440 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023:
 
1- مشروع امتداد مبنى الهيئة.

2- مشروع تطوير المركز المصري للاستقبال ومعالجة المرئيات الفضائية بمدينة أسوان.
 
3- المشروع القومى لتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتنمية المستدامة في مجالات الزراعة - المياه - البيئة - الجيولوجيا.
 
4- مشروع إنشاء المنصة الرقمية لتنظيم البيانات والتحول الرقمي والمنصة الإلكترونية.

 


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