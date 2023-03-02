22 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا مجهزة بمعامل متطورة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

كشف تقرير عن عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتى وصلت إلى 22 مدرسة على مستوى الجمهورية، أن تطبيق تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدأت عام 2011، بمدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر، ومدرسة المتفوقات بالمعادى للطالبات، وفى عام 2015,2016 تم التوسع بإنشاء 7 مدارس بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس خلال العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 19 مدرسة فى عدة مدن ومحافظات مصرية، ومع افتتاح عدد من الفروع خلال الفصل الدراسى الحالى وصل إجمالى عدد الفروع إلى 22 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن مدة الدراسة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 3 سنوات، والإقامة داخلية اجبارى على جميع الطلاب، كما تراعي مدارس STEM فى مناهجها تغطية الموضوعات التى تدرس فى مدارس الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب فى الفصل الواحد عن 25 طالب.

وأشار التقرير إلى أنه يحصل خرجيو مدارس STEM على شهادة الثانوية العامة فى العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين

ويتم تأسيس مــدارس STEM للمتفوقين بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة، فهي تضم فصول دراسية، ومعامل كيمياء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات للاستذكار.

وأكد التقرير أن شروط الالتحاق بمدارس STEM للمتفوقين تتمثل فى الاتى:

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم فى 1 أكتوبر عن سبعة عشر عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية.

- يشرتط للالتحاق بها حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على نسبة 98 %والدرجة النهائية في مادة من ثلاث مواد "العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية"، أو 95 %والدرجة النهائية ف مادتي من المواد الثالثة، وألا يكون الطالب قد رسب ف أي سنة دراسية سابقة.

- كما تقبل مدارس ستيم الطالب الحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، ولو لم يكن مستوفى لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية في ف مادة أو مادتين.

- التقديم والالتحاق؛ يكون من خلال موقع وزارة الرتبية والتعليم، وهو عبارة عن جزئين: الأول هو تقديم إلكتروني للطالب الذى يحق له التقدم مع كتابة ترتيب الرغبات ويتمّ طباعة استمارة التقدم، والجزء الثاني تقديم ورقي فى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الإعدادية.

- يشترط النجاح فى اختبار القبول الذي يتكون من 4 محاور، وهي رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة ومهارات ذهنية، حيث يكون التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الطالب المتقدم للكشف الطبى واختبارات قياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.

- ويتم قبول إجمالى 1990 طالباً وطالبة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM «للعام الدراسى2022/2023 ،بعدد 1000 طالب فى 15 مدرسة بنني، و990 طالبة فى 14 مدرسة بنات.

وذكر التقرير أن مدرسة المتفوقين بمحافظة المنيا، تتواجد المدرسة، داخل مدينة المنيا الجديدة، وتضم 104 طالباً، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومباني لإقامة الطلاب ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على الأنظمة العالمية.