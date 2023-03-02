وكيل أوقاف الإسكندرية يُكرم حفظة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف ب الإسكندرية يصحبه فضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة حفل تكريم عدد من أبناء منطقة حجر النواتية من أصحاب الأصوات المميزة بالقاعة الملكية بكامب شيزار.

كما شهد حفل تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من منتسبي البرنامج التثقيفي بمسجد 7/2 بقرية 7/1 التابعة لإدارة أوقاف محرم بك بحضورعدد من قيادات المديرية والادارات الفرعية والأئمة.

واعرب عن سعادته الغامرة بما رأه من إقبال الطلاب على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وفهما وتلاوة وتدبراً تحت مظلة الأوقاف وفي مساجدها، مؤكداً أن البرامج التثقيفية للأطفال وبرامج اكتشاف المواهب من أعظم السنن الحسنة التي سنها الوزير للحفاظ على النشئ واحتوائهم بالمساجد لإخراج جيل نافع لدينه ولوطنه

مبيناً ان التاريخ سيذكر لوزارة الأوقاف هذه الجهود العظيمة التي بذلت وتبذل لخدمة كتاب الله عزوجل ورعاية أهله الذين هم أهل الله وخاصته وجاء الحفل وسط حفاوة بالغة من أولياء أمور الحفظة الذين أعلنوا شكرهم لاهتمام وزارة الأوقافن برعاية الوزير للقرآن وأهله مؤكدين أن هذا الحراك الدعوي والقرآني والتثقيفي لم تشهده المساجد من قبل.