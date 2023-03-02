وفاة شاب بسكتة قلبية عقب مشاركته فى مباراة كرة قدم بالمنوفية

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، وذلك عقب وفاة الشاب محمد السطوحى أبو حمد بعد الانتهاء من ممارسة كرم القدم بملعب القرية نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وأكد أحد أهالى القرية أن الشاب عقب الانتهاء ممارسة كرة القدم شعر الشاب بتعب شديد فى الصدر وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، وتوفى عقب الوصول إلى المستشفى عقب محاولة إنقاذه من قبل الأطباء .

وأضاف أهالى القرية أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق وطيب السمعة بين أهالى القرية ، ويحظى بحب كبير من أهالى القرية ، وأن الشاب توفى وترك طفلا يبلغ من العمر عام واحد .