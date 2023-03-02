وسائل الإعلام الأمريكية تبرز اكتشاف ممر طويل بالهرم الأكبر بالجيزة

كتبت ريم عبد الحميد

أبرزت وسائل الإعلام الأمريكية إعلان مصر عن اكتشاف ممر جديد بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر بالجيزة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس ، إن مصر أعلنت اكتشافها لممر طويل داخل الهرم، وهو الأول الذى يتم العثور عليه فى الجانب لشمالى من الهرم.

وقالت السلطات إن الممر يقع فوق المدخل الرئيسى للبناء الشهير، وتم اكتشافه باستخدام المسح الضوئى. ولم تعرف بعد وظيفة تلك الغرفة، على الرغم من أن هذه الممرات غالبا ما تؤدى إلى المزيد من الاكتشافات الأثرية.

وتم اكتشاف الغرفة، التى أعلن عنها عالم الآثار زاهى حواس ووزير السياحة أحمد عيسى، بواسطة مشروع مسح الأهرامات، وهو برنامج دولى استخدام الماسحات لنظر إلى قطاعات غير متوقعة من البناء القديم.

وذكرت أسوشستدبرس، أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو آخر العجائب السبع للعالم القديم الباقية. وقد أسر الزائرين منذ بنائه كغرفة دفن ملكية قبل ما يقرب من 4500 عام. ويختلف الخبراء حول الكيفية التى تم بناء الهرم بها، لذلك فإن الاكتشافات الأصغر نسبيا عادة ما تجذب اهتماما كبيرا.

من جانبها، قالت قناة NBC News الأمريكية إن المساعى الجديد لمسح الهرم الأكبر باستخدام جزيئات الطاقة من الفضاء يمكن أن تساعد العالم فى رؤية ما داخل الهيكل القديم ومعرفة تفاصيل جديدة عن غرفه الداخلية الغامضة.

ويقوم الباحثون الذين يعملون فى مهمة استكشاف الهرم الأكبر بجمع الأموال لتطوير تلسكوب عالى القدرات لرسم خريطة لتركيبته الداخلية من جميع الزوايا.

وقال قائد المشروع، الان بروس وهو عالم فى مختبر فيرمى الوطنى فى ولاية إيلنوى الأمريكية، إن التلسكوب يمكن أن يقوم بمسح الهرم بميونات الأشعة الكونية وهى جسيمات عالية الطاقة تتشكل عندما تتساقط الأشعة الكونية من الفضاء الخارجى وتصطدم بالذرات الموجودة فى الغلاف الجوى للأرض.