اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 08:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: واشنطن تسعى للحصول على دعم من حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين

الخميس، 02 مارس 2023 08:00 ص
وسائل إعلام: واشنطن تسعى للحصول على دعم من حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين أمريكا والصين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أخرى أن واشنطن تحاول حشد دعم أقرب حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين، في حال قدمت بكين دعما عسكريا لروسيا.

وحسب الوكالة فإن هذه المشاورات ما زالت "في مرحلة أولية"، وهدفها هو حشد دعم عدد من الدول و"خاصة دول مجموعة السبع"، لتنسيق القيود المحتملة ضد الصين.

ولم تحدد مصادر الوكالة نوع القيود التي يمكن فرضها على الصين. وأضافت أن مبادرة واشنطن لم تثمر بعد إلى اتفاق موسع على أي إجراءات محددة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قيل من قبل.


الصين

امريكا

واشنطن

انتونى بلينكن

موسكو

عقوبات

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

سفارة الصين فى أوتاوا تنفى أى تدخل لبكين فى الانتخابات الكندية

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:01 م

الصين تطلق قمرًا صناعيًا خفيًا للاستشعار عن بُعد Horus 1

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:00 م

جهاز صينى للتقبيل عن بعد.. "شفاه سيليكون" تمنح المتزوجين قبلات عبر الإنترنت

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:56 م

الصحف العالمية اليوم.. بايدن يتعرض لموقف محرج في ولاية فيرجينيا.. أمريكا تهدد بفرض عقوبات على الصين.. ارتفاع حالات الإرهاب المحلي 357%.. وناشر ألمانى: استبدال الصحفيين بأنظمة الذكاء الاصطناعى قريبًا

الأربعاء، 01 مارس 2023 02:05 م

بلينكن متهما الصين بدعم روسيا عسكريا: لا يمكن أن تكون "راعية للسلام"

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:49 م

"ديون المقاطعات".. التهديد الاقتصادى الأكبر أمام حكومة الصين

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة