وسائل إعلام: واشنطن تسعى للحصول على دعم من حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أخرى أن واشنطن تحاول حشد دعم أقرب حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين، في حال قدمت بكين دعما عسكريا لروسيا.

وحسب الوكالة فإن هذه المشاورات ما زالت "في مرحلة أولية"، وهدفها هو حشد دعم عدد من الدول و"خاصة دول مجموعة السبع"، لتنسيق القيود المحتملة ضد الصين.

ولم تحدد مصادر الوكالة نوع القيود التي يمكن فرضها على الصين. وأضافت أن مبادرة واشنطن لم تثمر بعد إلى اتفاق موسع على أي إجراءات محددة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قيل من قبل.