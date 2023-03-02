وزير خارجية الصين يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود لتعزيز التنمية السليمة للعولمة والتعددية

وفي كلمة ألقاها حول تعزيز التعددية والتنمية العالمية في الاجتماع، حث تشين أكبر اقتصادات العالم على تحمل المسؤولية للعمل معا من أجل التنمية والازدهار العالميين.

وقال تشين إنه في مواجهة الوضع الدولي المتقلب والتحديات العالمية المتزايدة، يتعين على مجموعة العشرين تعزيز التعاون والمساهمة بنصيبها في التنمية والازدهار العالميين، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأكد أن أعضاء مجموعة العشرين بحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، ودعم النظام الدولي مع وجود الأمم المتحدة في صميمه والنظام الدولي القائم على القانون الدولي، ومراعاة القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف تشين أنه يجب على الدول الالتزام أيضا بمبدأ التعاون والحوار والتشاور المتكافئين، وتجنب سياسات القوة والمواجهة بين الكتل، وتعزيز التنمية السليمة للعولمة، ومعارضة الأحادية والحمائية، وضمان الاستقرار والتشغيل السلس لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى بذل جهود لجعل التنمية العالمية "أكثر شمولا ومرونة ومفيدة للجميع"، مضيفا أن مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين (GDI) قدمت خيارا جديدا لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وقال تشين إن الصين تدعم أيضا انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

ودعا إلى التعاون الإنمائي الدولي ، قائلا إن أعضاء مجموعة العشرين بحاجة إلى دعم قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومعالجة تحديات المناخ والعمل على إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.