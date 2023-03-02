وزير خارجية الإمارات: اجتماعات قمة العشرين تعزز التعاون الدولى تجاه القضايا الملحة

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، إلى أهمية اجتماعات المجموعة التي تترأسها الهند في تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا الملحة التي تشكل أولوية في الخطط التنموية كافة الهادفة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في المجتمعات، منوها إلى أن الإمارات والهند حققتا العديد من الإنجازات البارزة بفضل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وتأتي مشاركة وزير خارجية الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى وفي ضوء دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين بصفة دولة ضيف للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020.

كما تأتي اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في توقيت استثنائي، حيث تشهد الساحة الدولية تحديات غير مسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والبيئي، وفي مقدمتها تحديات المناخ، ومخاطر إمدادات الطاقة والغذاء، والتنامي الكبير في مديونية الدول النامية والأقل نمواً.

يشار إلى أن دولة الإمارات تلقت دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تلقي دعوة مماثلة من الرئاسة الإندونيسية للمجموعة للعام 2022.

كما شاركت دولة الإمارات في أعمال وقمة مجموعة العشرين للأعوام 2020 تحت الرئاسة السعودية و2011 تحت الرئاسة الفرنسية في ضوء توليها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.