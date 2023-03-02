وقال صادق - في مقابلة مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في باكو، على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمحاربة (كوفيد-19) - إن "عقد المزيد من الاجتماعات الثنائية بين المسئولين من باكستان ومصر، من شأنه المساهمة في تعزيز وتعميق العلاقات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاعي الاقتصاد والسياحة".



وتابع: "حجم قطاع السياحة في مصر كبير للغاية، ومثله أيضًا في باكستان، ولذا يجب الاستفادة من ذلك فيما يعود بالمنفعة على كلا الجانبين".



وبالنسبة للتبادل التجاري، أشار الوزير الباكستاني إلى أن هناك إمكانية لتعزيز هذا التبادل، مشيرًا إلى أن إسلام آباد تعتمد على استيراد القطن المصري إلى بعض المنتجات الأخرى، وفي المقابل تقوم باكستان بتصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية، وعلى رأسها الرز، للقاهرة.



وأكد صادق، على أن قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة حاليًا في باكو، تسلط الضوء على ضرورة تعزيز العلاقات بين جميع دول العالم في الوقت الراهن، من أجل تضافر الجهود الرامية لمواجهة تحديات ما بعد جائحة "كورونا".