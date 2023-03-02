وزير الرى يتفقد السد العالى ومحطته الكهربائية

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى منشآت السد العالى ومحطة كهرباء السد العالى، فى إطار حرصه على متابعة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار 24 ساعة.

كما قام بالمرور على محطة كهرباء السد العالى لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، والتقى بالمهندسين والعاملين بالسد العالى ومحطه الكهرباء موجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالى واستمرار أعمال الصيانة له، مشيداً بفريق العمل المتميز الذى يدير هذا المنشأ المهم، معرباً عن تقديره وشكره للعاملين لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أى جهد لخدمة بلادهم.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يعد أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين وأهم منشأ مائى فى مصر، وقد نظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.