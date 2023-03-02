اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية العمانى: قمة العشرين تركز على معالجة الأزمات المتعددة

الخميس، 02 مارس 2023 11:03 ص
وزير الخارجية العمانى: قمة العشرين تركز على معالجة الأزمات المتعددة وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ضرورة الالتفات إلى قضايا دول الجنوب في العالم، معربًا عن ثقته في أن المشاركة المكثفة متعددة الأطراف في اجتماعات مجموعة قمة العشرين يمكن أن تركز على معالجة الأزمات المتعددة التي تواجه دول العالم المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وضائقة الديون والقضايا السياسية، و التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ.

 

وتطرق وزير الخارجية العماني - خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، إلى وجهة النظر العُمانية حول صنع السلام، بمبادئها التوجيهية المتجذرة منذ أكثر من ألف عام من الخبرة العملية في تقاسم مياه الأفلاج؛ مما يعكس قيم الحوار والتسامح وعدم التدخل وحسن الجوار.

 


وزير الخارجية العمانى

قمة العشرين

الهند

تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة