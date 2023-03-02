وزيرة الهجرة تشيد بدعم وزارة الطيران للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"

كتب محمود راغب

وجهت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، لتعاونه في إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي- جذورنا المصرية" وإصدار توجيهات بنشر فيديوهات عن أهداف المبادرة على شاشات العرض في عدد من المطارات المصرية، وكذلك في صالات 1، 2، 3 بمطار القاهرة الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارتى الهجرة والطيران فى عدد من الملفات المشتركة.

ويتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أطلقتها وزارة الهجرة، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، حيث إن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج فى حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق، لتعزيز انتمائهم للوطن.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر مع وزارة الطيران المدني، حيث يتم بث الفيديوهات الخاصة بالمبادرة الرئاسية، عبر شاشات طائرات شركة مصر للطيران، للترويج للمبادرة الرئاسية ونشر أهدافها بين الجاليات المصرية بالخارج، من مستقلى طائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران"، حيث تعد وزارة الطيران المدنى من أبرز الوزارات الداعمة للمصريين بالخارج، والتى قدمت كذلك محفزات متميزة للمصريين بالخارج.

شهدت المرحلة الثانية لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والدكتور وسيم السيسي، المؤرخ والباحث في علم المصريات، حيث أطلقت فعالية عن تاريخ مصر القديمة، لعدد كبير من طلاب المدرسة الأوروبية الألمانية، والتي أظهرت شغف أبناء الجيلين الثاني والثالث بمعرفة تاريخ وحضارة مصر العظيمة، والتي سبقت العالم في مختلف العلوم والفنون.