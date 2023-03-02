اليوم السابع
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ننشر أماكن مقرات مجموعات التقوية المدرسية بنطاق محافظة القاهرة

الخميس، 02 مارس 2023 04:59 م
ننشر أماكن مقرات مجموعات التقوية المدرسية بنطاق محافظة القاهرة مجموعات الدعم المدرسى
كتب سيد الخلفاوى

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن أماكن مقرات الدعم المدرسى للإدارت التعليمية ال٣٣ للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (28) لعام 2023 
 
وأضاف أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، أنه تم تجهيز جميع القاعات للطلاب والإعلان من قبل عن مواعيد وأسماء المعلمين فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت التعليمية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .
 
وشدد موسى، على ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية والإلتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وأصدر تعليماته بتخفيض 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة .
 
و أوصى بكيفية اختيار المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين، مشيرا إلى أن المدارس والمعلمين سيحصلون على النسب المقررة لهم فى الحال .
وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بمتابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب لتحقيق أكبر استفادة منها لجميع التلاميذ الراغبين فى الاشتراك فيها، إضافة إلى حصول المعلم على مستحقاته المالية فورا وفق القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم بعد خصم 15% من حصيلتها لصالح وزارة المالية، موضحة أن الإقبال على مجموعات الدعم كبير، حيث يوجد رغبة لدى الطلاب للاشتراك فيها
 
أماكن مجموعات الدعم (1)
أماكن مجموعات الدعم (1)

أماكن مجموعات الدعم (2)
أماكن مجموعات الدعم (2)

أماكن مجموعات الدعم (3)
أماكن مجموعات الدعم (3)

أماكن مجموعات الدعم (4)
أماكن مجموعات الدعم (4)

أماكن مجموعات الدعم (5)
أماكن مجموعات الدعم (5)

أماكن مجموعات الدعم (6)
أماكن مجموعات الدعم (6)

أماكن مجموعات الدعم (7)
أماكن مجموعات الدعم (7)

أماكن مجموعات الدعم (8)
أماكن مجموعات الدعم (8)

أماكن مجموعات الدعم (9)
أماكن مجموعات الدعم (9)

أماكن مجموعات الدعم (10)
أماكن مجموعات الدعم (10)

أماكن مجموعات الدعم (11)
أماكن مجموعات الدعم (11)

أماكن مجموعات الدعم (12)
أماكن مجموعات الدعم (12)

أماكن مجموعات الدعم (13)
أماكن مجموعات الدعم (13)

أماكن مجموعات الدعم (14)
أماكن مجموعات الدعم (14)

أماكن مجموعات الدعم (15)
أماكن مجموعات الدعم (15)

أماكن مجموعات الدعم (16)
أماكن مجموعات الدعم (16)

أماكن مجموعات الدعم (17)
أماكن مجموعات الدعم (17)

أماكن مجموعات الدعم (18)
أماكن مجموعات الدعم (18)

أماكن مجموعات الدعم (19)
أماكن مجموعات الدعم (19)

أماكن مجموعات الدعم (20)
أماكن مجموعات الدعم (20)

أماكن مجموعات الدعم (21)
أماكن مجموعات الدعم (21)

أماكن مجموعات الدعم (22)
أماكن مجموعات الدعم (22)

أماكن مجموعات الدعم (23)
أماكن مجموعات الدعم (23)

أماكن مجموعات الدعم (24)
أماكن مجموعات الدعم (24)

أماكن مجموعات الدعم (25)
أماكن مجموعات الدعم (25)

أماكن مجموعات الدعم (26)
أماكن مجموعات الدعم (26)

أماكن مجموعات الدعم (27)
أماكن مجموعات الدعم (27)

أماكن مجموعات الدعم (28)
أماكن مجموعات الدعم (28)

أماكن مجموعات الدعم (29)
أماكن مجموعات الدعم (29)

أماكن مجموعات الدعم (30)
أماكن مجموعات الدعم (30)

أماكن مجموعات الدعم (31)
أماكن مجموعات الدعم (31)

أماكن مجموعات الدعم (32)
أماكن مجموعات الدعم (32)

أماكن مجموعات الدعم (33)
أماكن مجموعات الدعم (33)

أماكن مجموعات الدعم (34)
أماكن مجموعات الدعم (34)

أماكن مجموعات الدعم (35)
أماكن مجموعات الدعم (35)

أماكن مجموعات الدعم (36)
أماكن مجموعات الدعم (36)

 


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