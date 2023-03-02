نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسى على تحسين أجور العاملين بالدولة

كتبت آية دعبس

وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار توجيهاته للحكومة ، بإجراءات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة فى محافظة المنيا .

وأوضح نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس، تؤكد دعمه للمواطنين، وتقديره للشعب الذى تحمل فاتورة التنمية ، فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة.