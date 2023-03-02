اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 06:09 م
أكرم القصاص
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ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف.. رسائل الرئيس السيسى من المنيا.. إنفوجراف

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 م
ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف.. رسائل الرئيس السيسى من المنيا.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى من محافظة المنيا

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من الرسائل الهامة خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بمحافظة المنها، منها ضرورة وحدة المصريين، موضحًا: "طول ما أحنا كده تاني وتالت بقولها، محدش أبدًا أبدًا هيقدر يعمل حاجة". 
 
 
رسائل الرئيس السيسى من محافظة المنيا
رسائل الرئيس السيسى من محافظة المنيا
 
وأضاف الرئيس السيسي،: "ربنا أراد الدولة بناسها وكل شهيد من كل أسرة مصرية يكون هو الساتر الحاجز بيقدم نفسه علشان احنا كلنا بخير وسلامة وربنا أراد ونجينا منها.. طب بعد ما نجينا من ده كله حد يكون قلقان من حاجة تانية.. مفيش خوف ولا قلق.. بندير الأمور بإخلاص وأمانة وبشرف، في وقت عز فيه الشرف".
 

الرئيس السيسى

المنيا

قرارات الرئيس السيسى



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