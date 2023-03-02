اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس تؤكد اهتمام الدولة بتخفيف آثار زيادة الأسعار

الخميس، 02 مارس 2023 04:53 م
نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس تؤكد اهتمام الدولة بتخفيف آثار زيادة الأسعار مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إيجابية جدا، وتعبر عن حركة سريعة من الدولة لتلافى آثار ارتفاع الأسعار عن المواطنين، وامتصاص تأثيرها السلبى للأسعار، مؤكدا أن ذلك يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطنين وحرصها على المواطنين، وشعورها دائما بالفئات الأدنى.

 

كان الرئيس السيسى قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

 

أولاً:

 

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

 

 

 

ثانياً:

 

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

 

 

 

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

 

 

 

ثالثاً:

 

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

 

 

رابعاً:

 

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

 

 

خامساً:

 

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.


اتحاد العمال

الحد الادنى للمرتبات

المعاشات

زيادة المعاشات



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