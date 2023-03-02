ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33779 طن تشمل : 5206 طن يوريا و 730 طن رمل معبأ و 2623 طن رمل و 1507 طن ملح معبأ و 6368 طن اسمنت معبأ و 17345 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24010 طن تشمل : 9286 طن قمح و 3040 طن زيت طعام و 1700 طن ذرة و 661 طن ابلاكاش و 2923 طن الواح فيبر و 2258 طن زان و 3860 طن خردة و 1404 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 373 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1531 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 213 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2798 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51839 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158339 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2400 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5330 شاحنة .