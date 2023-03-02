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معلمون بسيناء ينظمون ممرا شرفيا لزميلتهم وهى ترتدى الثوب البدوى يوم بلوغها المعاش

الخميس، 02 مارس 2023 09:31 ص
معلمون بسيناء ينظمون ممرا شرفيا لزميلتهم وهى ترتدى الثوب البدوى يوم بلوغها المعاش الممر الشرفى
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم معلمون فى مدرسة سالمان اليمانى الإعدادية بشمال سيناء،  ممر شرفى  لزميلتهم "اكحيلة عطا سليمان"، فى أخر يوم عمل لبلوغها سن المعاش.

وأعلنت إدارة مدرسة سالمان اليمانى الاعدادية بإدارة بئر العبد التعليمية، انه تقديرا لحقوق المعلم و تكريما لدور المرأة السيناوية،  أتت فكرة الممر الشرفى وحفل تكريم "اكحيلة عطا سليمان"،وهى تعمل إدارية  ضمن فريق  هيئة التدريس بالمدرسة لبلوغها سن المعاش.

شارك فى حفل الممر الشرفى إلى جانب المعلمين طلاب المدرسة واولياء أمور ورموز قرية "نجيلة" التى تقع بها المدرسة، ومجموعات شبابية من ابناء القرية شاركوا كمتطوعين فى تنظيم حفل وداعها.

وبدورها حرصت المعلمة المكرمة "اكحيلة" على ارتداء الثوب السيناوى المطرز وهى وتسير بين المصطفين لوداعها، ووجهت لهم التحية مؤكدة  انها في قمة انبهارها من هذا المشهد، واختلاط مشاعرها بين السعادة على ما قدموه زملائها وبين الحزن على انها ستترك مجال عملها الذى عملت به لمدة 35 عاما.

ومدرسة سالمان  اليمانى الإعدادية بقرية نجيلة، سميت نسبة الى الشيخ سالمان اليمانى، أحد رموز مشايخ سيناء، وتقع مدرسة بمحافظة شمال سيناء مدينة بئرالعبد قرية نجيلة ، ونجح المعلمون بالمدرسة على مر تاريخها فى وضع اسمها ضمن أكثر المدارس بشمال سيناء التى يواصل تلاميذها تعليمهم الجامعى ويتنافسون على دخول كليات القمة، كما يتميز تلاميذها بتعدد انشطتهم ومواهبهم وفي عام 2019 حصل محمد سيد معلم  بالمدرسة على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالى، وشهدت تنفيذ عددا من الندوات التوعوية ضد مخاطر الأفكار المتطرفة، وخدمة المجتمع والمشاركة فى مسابقات ومبادرات مجتمعية لخدمة القرية.

المعلمة اثناء الحديث (1)
المعلمة اثناء الحديث (1)

 

المعلمة اثناء الحديث (2)
المعلمة اثناء الحديث (2)

 

 

الممر الشرفى للمعلمة
الممر الشرفى للمعلمة

 

 

جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (1)
جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (1)

 

 

جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (2)
جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (2)

 

 

جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (3)
جانب من الاحتفال وتكريم المعلمة (3)

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 


 

 



 

 


شمال سيناء

التعليم الاعدادى

مدرسة سالمان اليمانى

سيناء



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