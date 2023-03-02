"مصر للطيران" تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A321neo.. صور وفيديو

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

تسلمت شركة مصر للطيران الطائرة الجديدة من طراز A321neo، قادمة من شركة إيرباص العالمية، استعدادا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية كبرى في مطار القاهرة، بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وممثلي شركة إيرباص.

واستقبل مطار القاهرة، طائرة مصر للطيران الجديدة A321NEO، قادمة من مصنع تولوز بفرنسا، حيث توجه وفد من مصر للطيران إلى هناك لتسلم الطائرة وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة.

وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا منها 16 مقعد في الدرجة الأولى بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب، وتوفر الطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد.

وتعاقدت مصر للطيران، على صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز A321NEO، وبانضمام الطائرة الجديدة، إلى أسطول مصر للطيران، يصل عدد أسطول مصر للطيران إلى 74 طائرة.