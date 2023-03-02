اليوم السابع
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مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين

الخميس، 02 مارس 2023 09:20 ص
مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين أرشيفية - حادث
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين،  وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار  خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 13 سنة، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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