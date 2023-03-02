مصرع شاب صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بمركز كوم حمادة فى البحيرة

لقى شخص مصرعه اليوم الخميس صدمته سيارة نقل مسرعة بمركز كوم حمادة فى البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين مصرع "زياد .ا.ي 18 عاما طالب جامعى فى حادث عبور مشاه بالقرب من قرية كفر مجاهد التابعة لمركز كوم حمادة وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شاب إثر إصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز غرب النوبارية
وبالفحص تبين مصرع "م .ا.س 22عاما إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية بالبحيرة .
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
كما شهدت محافظة البحيرة مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.
وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.
وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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