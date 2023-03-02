مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة بها فى مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا يفيد مصرع سيدة بمنطقة مصر الجديدة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت سيدة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها، وتم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.