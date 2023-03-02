مسئول أمريكى: هناك خطة لتدريب طيارى أوكرانيا على مقاتلة "إف 16"

كتب محمد جمال

كشف مسؤول حكومى أمريكى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن "تتجه إلى الموافقة في الأسابيع المقبلة على خطة أعدها البنتاجون لبدء تدريب طيارين أوكرانيين" على مقاتلة "إف-16" في قواعد جوية داخل الولايات المتحدة، شرط تعليق مسألة نقلها إليهم إلى حين اتخاذ القرار السياسي بذلك، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل للحديث عن الموضوع الآن، أن عملية التدريب على "إف-16" قد تتطلب على الأقل 10 أشهر وهي ستترافق مع برامج تدريب لصيانتها وتوفير البنى التحتية لها.

وتابع بأن اتجاه الإدارة الأمريكية إلى الإقدام على الخطوة جاء بعد ضغوطات من حلفاء أوروبيين على الولايات المتحدة، وأيضا بسبب مطالبة غالبية أعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين بتسريع عملية رفع قدرات القوات الأوكرانية الجوية ومساعدتهم على حسم المعركة ضد موسكو سريعا، لأن عامل الوقت لا يخدم الأوكرانيين ولا توجد رغبة أميركية، وفقا للمسؤول، في أن يتحول النزاع مع روسيا إلى استنزاف طويل الأمد.

وفي تفاصيل الخطة التي رفعها البنتاجون إلى البيت الأبيض، فإن نحو 120 طيارا أوكرانيا سيتدربون على مقاتلة "إف-16" لنحو 8 إلى 10 أشهر، على أن تبقى هذه المقاتلات في تصرّف سلاح الجوّ الأميركي إلى حين اتخاذ قرار سياسي على مستوى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنقلها إلى ملكية سلاح الجو الأوكراني.

وأوضح المسؤول أن مثل هذه الخطوة، أي بدء عمليات التدريب الاستباقية، ستقوم بها دول أخرى مثل بريطانيا على مقاتلات "تورنادو" وفرنسا على مقاتلات "ميراج"، معتبرا إنه مع نهاية الصيف المقبل ستكون مسألة قرار نقل هذه المقاتلات إلى حيازة أوكرانيا، أمرا أقلّ صعوبة.