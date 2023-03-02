محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان ويوجه بتوفير السلع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، اليوم الخميس، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 % بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم المعرض 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويضم كل أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والأسماك، بأسعار مخفضة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى،كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

وأكد اللواء جمال نور الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضاً بمدن ومراكز المحافظة،" كفر الشيخ، سيدي سالم، سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا"إضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نور الدين بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.