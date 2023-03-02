محافظ قنا يضع قواعد جديدة لضبط منظومة الإعلانات بالمدينة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا طارئا مع لجنة الإعلانات لضبط المنظومة بمدينة قنا والقضاء علي العشوائية في إقامة الإعلانات التي تشوه المنظر الجمالي والحضاري، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد .

وشدد محافظ قنا، خلال الإجتماع علي تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة لضبط عملية التراخيص، مؤكدا علي أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

ويهيب محافظ قنا، المواطنين والشركات والهيئات الراغبين في نشر مادة إعلانية بشوارع مدينة قنا، التقدم إلى شركة الدعاية والإعلان باعتبارها الوكيل الوحيد المعتمد للإعلانات بمدينة قنا، لافتاً إلى أن قيمة التعاقد يتم توريدها فى مجلس مدينة قنا قبل تركيب الاعلانات.





