اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتابع موقف أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية غرب طهطا

الخميس، 02 مارس 2023 12:31 م
محافظ سوهاج يتابع موقف أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية غرب طهطا جانب من الأعمال
سوهاج عمرو خلف

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأعمال الجارية في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تشمل الأعمال توصيل " مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي "، بتكلفة إجمالية تبلغ 997 مليون و 758 ألف جنيه .
 
وأوضح المحافظ أن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وصلت 45.6%، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحي 39.2%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الكهرباء 63%، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 65%، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب طهطا تبلغ 912 فدانًا، حيث تستهدف أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ البنية التحتية 230 فدانًا، والمرحلة الثانية تستهدف مجمع الأثاث بمساحة 170 فدانًا، والمرحلة الثالثة والرابعة تستهدف التوسعات بمساحة 512 فدانًا .
 
وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، والذي يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج .
 


 

 


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