محافظ الغربية يفتتح المعرض الأول لطلاب الجامعة التكنولوجية بسمنود

بعث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية برسالة شكر وحب واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر لتخريج كوادر تكنولوجية تحمل راية مصر فى المستقبل ويكونوا الأمل فى تحقيق التقدم الصناعى والتطور والرقمنة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لأعمال طلاب الفرقة الأولى بـ الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، النائبة ليلى أبو إسماعيل، الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

وشهد المحافظ ومرافقوه عروضا توضيحية لأعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة يوضح خطواتهم فى تنفيذ عدد من الأعمال فى ورش ومعامل الجامعة والمعدة لتنفيذ الملابس الجاهزة، كما شهد المحافظ عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة والذى حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور نظرا لما قدموه من أزياء مصممه بشكل احترافى.

كما تفقد رحمى ومرافقوه ورش ومعامل تنفيذ صناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات وتصنيع الأغذية، حيث أشاد المحافظ والحضور بالمجموعة المتنوعة من المنتجات التى تضاهى مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها فى الجودة والذوق.

وخلال كلمته أكد محافظ الغربية أن مصر تتميز عن غيرها من دول العالم بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، وكان لابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد لتقيم بذلك صناعة مستقلة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس منذ البداية.

وتابع المحافظ كلمته بتقديم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى سابقا، لما قدمه من دعم لإنشاء هذه الجامعة، كما قدم التحية للدكتورة ليلى أبو إسماعيل صاحبة التقدم بطلب إنشاء الجامعة على أرض المحافظة، مشيرا إلى الدور الذى لعبته المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية فى تذليل كافة التحديات وإنهاء كافة المعاملات وتمهيد ورصف وتوسعة الطرق المؤدية للجامعة.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة ونائبه والعميد وكذلك الطلاب لما لمسه من روح الولاء والانتماء للجامعة، وأيضا الطموح والإصرار الذى ظهر واضحا فى حديث الطلاب وإيمانهم العميق بأن الجامعة التكنولوجية بسمنود ستكون دائما وأبدا الجامعة رقم 1 فى مصر، قائلا " فخور بكونكم طلاب الفرقة الأولى بالجامعة وستكونون كوادر قيادية تقود الثورة الصناعية والتكنولوجية فى مصر خلال السنوات القادمة".

وخلال كلمته قدم دويدار الشكر لوزير التعليم العالى ومستشار الوزير لدعمهم التعليم الصناعى والجامعة، كما قدم الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الذى لم يدخر جهد فى سبيل الإسراع من أعمال بناء الجامعة من خلال جولاته المستمرة لمتابعة نسب الإنجاز ونهو الأعمال بها، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية هى أمل مصر وقاطرة التقدم الصناعى والتكنولوجى، مضيفا أنه منذ اليوم الأول من تولى رئاسة الجامعة عكف الجميع على دراسة احتياجات سوق العمل وكذلك دراسة الفجوة بين الواقع والمأمول لتقديم جيل من الخرجين الحاصلين على البكالوريوس، الماجستير والدكتوراة وكذلك العمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجى فى مصر وليكونوا بذلك قادرين على الانخراط مباشرة فى سوق العمل من خلال تقديم حزمة من البرامج الدراسية المتقدمة والتأكيد على فكرة التعليم القائم على المشروعات.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى بالمستوى الراقى للجامعة وما تقدمه للطلاب من خدمات تعليمية عالية المستوى، موجها كلمته للطلاب قائلا " لقد قدمتم لنا وأنتم طلاب الفرقة الأولى أعمالًا تضاهى فى جودتها وذوقها المنتجات التجارية، فماذا ستقدمون فى التخرج".

كما وجهت النائبة ليلى أبو إسماعيل الشكر لدعم كافة مؤسسات الدولة لإقامة هذا الصرح والذى سينقل سمنود والغربية نقلة نوعية، وستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.