محافظ الجيزة: محور عمرو بن العاص سيخفف الضغط على شوارع الهرم وفيصل

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص ونسب التنفيذ ومواقع إنشاء مطالع ومنازل المحور وربطه على الطريق الدائري بنطاق حي الطالبية.

وأكد المحافظ على الأهمية التى يمثلها محور عمرو بن العاص فى الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من التكدسات المرورية بها إلى جانب دعم الحركة وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل، وذلك فى ظل سعي الدولة نحو فتح شرايين مرورية بمحافظة الجيزة لتسهيل الحركة المرورية بها.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن محور عمرو بن العاص ينفذ بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

وشدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المساحات المتوافرة أسفل المحور بشكل حضارى لإنشاء نقاط خدمية وساحات انتظار وجراجات إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية للمحور .

وأشاد المحافظ، بمعدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء من مراحله فى هذه الفترة القصيرة، حيث من المستهدف الانتهاء منه خلال شهور، مثمناً التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وموجها الشكر لكافة الجهات المعنية المشاركة في العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، والعميد حازم لاشين مدير التخطيط بإدارة مرور الجيزة.



محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص الجديد



محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص



محافظ الجيزة يتفقد محور عمرو بن العاص



محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص



محور عمرو بن العاص الجديد