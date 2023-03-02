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مجلس الدولة الليبي يصوت بالموافقة على التعديل الدستورى الـ 13

الخميس، 02 مارس 2023 02:14 م
مجلس الدولة الليبي يصوت بالموافقة على التعديل الدستورى الـ 13 رئيس مجلس الدولة الليبى خالد المشري
كتب أحمد جمعة

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أكد المكتب الإعلامى للمجلس الأعلى للدولة الليبي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تصويت المجلس بالموافقة على التعديل الدستوري الـ 13. 
 
رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية منذ أيام، باقرار مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن فى أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
 
وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسى النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.
 
وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبى، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل لها.
 
كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا. 
 
 

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