مجزرة القطط.. خطة حكومية درس جونسون تطبيقها فى بريطانيا مع بداية أزمة كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

كشف نائب وزير الصحة البريطاني السابق، أن حكومة المملكة المتحدة درست ما إذا كان يتعين عليها أن تطلب من الناس قتل جميع القطط الأليفة خلال الأيام الأولى من تفشي وباء كورونا في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال جيمس بيثيل الذي عمل في حكومة بوريس جونسون، إنه في ذلك الوقت لم يتضح ما إذا كانت القطط المنزلية يمكنها نقل فيروس كورونا، وأضاف: "ما يجب ألا ننساه هو مدى ضآلة فهمنا لهذا المرض. كانت هناك لحظة لم نكن واضحين فيها بشأن ما إذا كانت الحيوانات الأليفة المنزلية يمكن أن تنقل المرض".

وتابع: "في الواقع ، كانت هناك فكرة في لحظة ما بأنه قد يتعين علينا مطالبة الجمهور بإبادة جميع القطط في بريطانيا. هل يمكنك تخيل ما كان سيحدث إذا أردنا القيام بذلك؟ "

ووفقا للتقرير، في يوليو 2020 ، في ذروة أزمة كوفيد ، تم تحذير أصحاب القطط من تقبيل حيواناتهم الأليفة بعد أن أصبحت قطة سيامي أول حيوان معروف في المملكة المتحدة يصاب بالمرض، ونصحت مارجريت هوزي ، أستاذة علم الفيروسات المقارن في جامعة جلاسكو ، والتي قادت برنامج الفحص ، مالكي القطط في ذلك الوقت بـ "مراعاة النظافة الدقيقة للغاية".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مات هانكوك وزير الصحة السابق ورئيس بيثيل في ذلك الوقت سلسلة من الادعاءات بناءً على تسريبات لاكثر من 10 الاف رسالة واتساب وفرت نظرة ثاقبة للطريقة التي عملت بها حكومة المملكة المتحدة في بداية الوباء، وتشمل اقتراحًا بأن هانكوك رفض نصيحة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، البروفيسور السير كريس ويتي ، لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا لكل شخص يذهب إلى دور الرعاية في إنجلترا.