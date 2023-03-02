كوكب المشترى يعانق الزهرة فى مشهد بديع بسماء مصر .. صور

كتب محمود راغب

شهدت سماء مصر والوطن العربي، منظرا بديعا عن قرب مساء اليوم الخميس لاقتران كوكب الزهرة وكوكب المشتري والذي تظهر من أقماره الكبيرة والزهرة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة ، أن الكوكبين في أقرب موقع لهما بالنسبة لبعضهما البعض على قبة السماء والفرصة ممكنة لرؤيتهما قريبين نسبيًا من بعضهما البعض غدًا الجمعة.

ومن جانبه كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا على موعد اليوم الخميس مع اقتران عملاق المجموعة الشمسية مع ألمع كواكبها حيث يقترن كوكبي المشتري والزهرة ويمكن مشاهدتهما من الأراضي المصرية من بعد غروب الشمس.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أنه رغم أن أقرب مسافة بينهما تكون عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، إلا أن الفرصة لمشاهدة إقترانهما تظل متاحة بعد غروب الشمس وحتى غروبهما حيث يغرب المشتري عند الساعة 8:12 مساءً وتغرب الزهرة عند الساعة 8:14 مساءً في القاهرة، وعند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بينهما حوالي نصف درجة.

وفي الحقيقة فإن هذا الإقتران هو اقتران ظاهري للمشاهد من على الأرض، وهو لا يحدث فجأة بل تدريجياً فنظراً للسرعة الظاهرية للمشتري على صفحة السماء فإنه يقترب يوماً بعد يوم من الزهرة ليلحق به في الثاني من مارس ثم يبدأ بالابتعاد عنه في الأيام التالية ثم يختفي بداية من التاسع من مارس 2023م وحتى منتصف أبريل 2023م فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظراً لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها.

ويتكرر الإقتران في العام القادم ولكن في يوم 23 مايو 2024م، وكانت أقرب مسافة بينهما في الخامس من مايو عام 2000م.