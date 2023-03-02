وقال كوون -في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إنه لم يتبقَ الكثير من الوقت للأحياء من أفراد الأسر المشتتة.



وأضاف: "توضح حكومتنا موقفنا مرة أخرى بأنها ستواصل السعي للتعاون (بين الكوريتين) لمعالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك المساعدات والعائلات المشتتة، بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية".



وكان كوون قد اقترح في سبتمبر من العام الماضي، إجراء محادثات مع كوريا الشمالية عشية عيد الحصاد (التشوسوك) لمناقشة قضية العائلات المشتتة.



وقد امتنعت كوريا الشمالية عن الاستجابة لدعوات كوريا الجنوبية إلى إجراء المحادثات بين الكوريتين، وسط فتور العلاقات بين الكوريتين في أعقاب فشل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في "هانوي" في أوائل عام 2019.



جدير بالذكر أنه حتى نهاية العام الماضي كان ما يقرب من 66% من أفراد الأسر الباقين على قيد الحياة يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر، وفقا للبيانات الحكومية الكورية الجنوبية.